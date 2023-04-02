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Полковник Мощанский заявил о наступлении "Дня-Д" в зоне СВО на Украине в конце мая 2023 года

1:31
Силовые структуры

Возможная операция украинской армии по форсированию Днепра доставит российским войскам ряд неприятностей. Об этом заявил полковник запаса Илья Мощанский. Кроме того, США начали поставлять на Украину речные катера, на вооружении которых находятся пулемёты и гранатомёты. Эксперт отметил, что для успешного отражения манёвров противника необходимо иметь хороший плацдарм на противоположном берегу.

Полковник Мощанский заявил о наступлении "Дня-Д" в зоне СВО на Украине в конце мая 2023 года

"Они хотят устроить нам "День-Д", одновременно атаковав с фронта и за счёт форсирования Днепра. <…> Раньше конца моя серьёзных атак не будет. Потому что у них сейчас совсем нет танков для введения их в оперативный прорыв", — считает эксперт.

Также для форсирования Днепра нужна устойчивая тёплая погода. По мнению Мощанского, ВСУ не смогут добиться своих целей за несколько дней. Противник будет постепенно оказывать давление на позиции российской армии, что позволит командованию ВСУ говорить о процессе наступления, указал эксперт. После того как танковый кулак киевского режима будет сформирован, то удар будет нанесён в лоб обороне ВС РФ по аналогии с боевыми действиями под Херсоном, полагает Мощанский.

"Этот апофеоз мы увидим к концу мая. Потому что главная задача ВСУ — подойти как можно ближе к Крыму, несмотря на потери", — добавил военный аналитик в беседе с изданием "Украина.ру".

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Владимир Рогов рассказал, когда и где будут наступать ВСУ
Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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