Праздник — это не только скопление людей, но и особое настроение общества и власти, поэтому именно в праздничные дни боевики стараются проявить себя и устроить теракты. Об этом заявил заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с Pravda.Ru.
Специалист не исключил, что руководство киевского режима попытается найти определённые точки давления, чтобы продемонстрировать своё негативное отношение ко Дню Победы.
"Они сами ждут этих праздников и готовятся к ним с провокациями", — отметил Кошкин.
По мнению члена Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдана Безпалько, на данный момент всё внимание и силы украинской армии сконцентрированы на весеннем наступлении. Однако не стоит исключать, что Киев запланирует испортить День Победы и попытается нанести удар беспилотниками Ту-141 "Стриж" по российским объектам 9 мая.
"Может быть, попытаются нанести удар по Москве или Московской области, но не рассчитывая на успех, а для демонстрации того, что Украина якобы может атаковать даже в тот день, который Россия считает для себя не просто особым, а Днём воинской памяти", — предупредил собеседник Pravda.Ru.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.