Безпалько допустил, что ВСУ могут атаковать Москву дронами Ту-141 "Стриж" в День Победы

1:25 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Праздник — это не только скопление людей, но и особое настроение общества и власти, поэтому именно в праздничные дни боевики стараются проявить себя и устроить теракты. Об этом заявил заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с Pravda.Ru.

Специалист не исключил, что руководство киевского режима попытается найти определённые точки давления, чтобы продемонстрировать своё негативное отношение ко Дню Победы.

"Они сами ждут этих праздников и готовятся к ним с провокациями", — отметил Кошкин.

По мнению члена Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдана Безпалько, на данный момент всё внимание и силы украинской армии сконцентрированы на весеннем наступлении. Однако не стоит исключать, что Киев запланирует испортить День Победы и попытается нанести удар беспилотниками Ту-141 "Стриж" по российским объектам 9 мая.

"Может быть, попытаются нанести удар по Москве или Московской области, но не рассчитывая на успех, а для демонстрации того, что Украина якобы может атаковать даже в тот день, который Россия считает для себя не просто особым, а Днём воинской памяти", — предупредил собеседник Pravda.Ru.

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