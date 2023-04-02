Солдат украинской армии описал впечатления после работы с американскими реактивными системами залпового огня (РСЗО) HIMARS. Военнослужащий сравнил современные комплексы с обычным трактором.
"Меня часто спрашивают, мол, "хаймарсы" крутые и навороченные? Показываю — нет тут ничего. Панель управления как в тракторе, заводится как трактор", — признал он в ролике, опубликованном в социальных сетях.
Солдат ВСУ назвал единственным плюсом американских РСЗО наличие автоматической коробки передач и подчеркнул, что отечественный аналог HIMARS оказался намного лучше западной разработки.
"Вот там наворотов куча. А тут ничего нет", — сделал вывод украинец.
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