В Министерстве иностранных дел Франции сообщили о ликвидации наёмника Интернационального легиона ВСУ. Там новость о его гибели назвали "печальной".
"Выражаем наши соболезнования семье, с которой соответствующие службы министерства находятся на связи", — завили в Министерстве иностранных дел Франции.
Сообщается, что наёмник был уничтожен российскими войсками на прошлой неделе. Он стал восьмым гражданином Франции, который был ликвидирован.
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