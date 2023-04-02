На Украине уничтожен французский наёмник, воевавший в составе Интернационального легиона ВСУ

0:30 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Министерстве иностранных дел Франции сообщили о ликвидации наёмника Интернационального легиона ВСУ. Там новость о его гибели назвали "печальной".

"Выражаем наши соболезнования семье, с которой соответствующие службы министерства находятся на связи", — завили в Министерстве иностранных дел Франции.

Сообщается, что наёмник был уничтожен российскими войсками на прошлой неделе. Он стал восьмым гражданином Франции, который был ликвидирован.

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