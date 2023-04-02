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Марочко: ВСУ РФ не станут форсировать события в зоне СВО, но будут реагировать на все действия ВСУ

1:19
Силовые структуры

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко считает, что ВС РФ в рамках спецоперации будут действовать в зависимости от оперативной обстановки, в частности, исходя из того, как будет вести себя противник.

Марочко: ВСУ РФ не станут форсировать события в зоне СВО, но будут реагировать на все действия ВСУ

Марочко уверен, что условия СВО не позволяют долго раздумывать над стратегией и тактикой, здесь приходится подстраиваться под текущие события.

"Вы же видите, как сейчас насыщается фронт. Нам тоже надо на все это реагировать. Это и барражирующие боеприпасы, которые будут поступать на Украину. Это и дальнобойная артиллерия. Идут разговоры о танковых снарядах с урановыми сердечниками. Я уже не говорю о стрелковом оружии, снайперских винтовках и гранатометах", — сказал Марочко в разговоре с "Украиной.ру".

Эксперт напомнил, что несмотря ни на какие меняющие условия, Россия выполнить поставленные задачи на Украине, реагируя на меняющуюся обстановку. Скорость в данном случае — далеко не главное, добавил Марочко.

Ранее подполковник отметил, что из-за ухудшения погоды на Украине потери ВСУ возросли ещё больше, потому что раненых украинских бойцов не получается своевременно эвакуировать.

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"Скоро начнется": Где ждать наступление ВСУ? РОГОВ раскрыл планы врага
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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