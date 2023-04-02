Марочко: ВСУ РФ не станут форсировать события в зоне СВО, но будут реагировать на все действия ВСУ

1:19 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко считает, что ВС РФ в рамках спецоперации будут действовать в зависимости от оперативной обстановки, в частности, исходя из того, как будет вести себя противник.

Марочко уверен, что условия СВО не позволяют долго раздумывать над стратегией и тактикой, здесь приходится подстраиваться под текущие события.

"Вы же видите, как сейчас насыщается фронт. Нам тоже надо на все это реагировать. Это и барражирующие боеприпасы, которые будут поступать на Украину. Это и дальнобойная артиллерия. Идут разговоры о танковых снарядах с урановыми сердечниками. Я уже не говорю о стрелковом оружии, снайперских винтовках и гранатометах", — сказал Марочко в разговоре с "Украиной.ру".

Эксперт напомнил, что несмотря ни на какие меняющие условия, Россия выполнить поставленные задачи на Украине, реагируя на меняющуюся обстановку. Скорость в данном случае — далеко не главное, добавил Марочко.

Ранее подполковник отметил, что из-за ухудшения погоды на Украине потери ВСУ возросли ещё больше, потому что раненых украинских бойцов не получается своевременно эвакуировать.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.