Марочко: из-за ухудшения погодных условий в ВСУ резко возросли безвозвратные потери

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В подразделениях вооружённых сил Украины (ВСУ) резко возросли цифры безвозвратных потерь из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщил военный эксперт подполковник армии Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.

Он отметил в своём Telegram-канале, что распутица и сильный снегопад с дождём практически парализовали спецтранспорт для эвакуации раненых украинских боевиков. Поэтому для большинства из них даже ранения средней степени тяжести оборачивается летальным исходом.

Добавим, накануне снегопад стал причиной гигантской автомобильной пробки на участке трассы М4 "Дон" в Ростовской области. К утру пятницы ситуация остаётся сложной, в ледовом плену по-прежнему сотни автомобилей.

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