Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Власти Мелитополя сообщили о взрыве автомобиля в центре города
Пугачёва показала, как её дети проводят время в другой стране: "Куда уходит детство? Оказывается, в Израиль"
РИА Новости: двадцатилетние люди на Украине почти закончились
РИА Новости: военный блогер Владлен Татарский был героем-разбойником
Миронов: военкора Татарского выбрали не случайно — та же схема, что и с Дугиной
Рогов: ВСУ скопили группировку для наступления в Запорожской области
Bild*: вице-канцлер Германии Хабек прибыл в Киев с неожиданным визитом
DailyClout: вакцины от коронавируса COVID-19 снижают рождаемость
Политолог назвал пиар-акцией обещание Запада нарастить производство боеприпасов для Киева: дадут крохи

Генерал США Милли: победа Украины над Россией в этом году маловероятна

0:59
Силовые структуры

Маловероятно, что украинская армия в этом году одержит победу над Россией. Такое мнение выразил председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.

Генерал США Милли: победа Украины над Россией в этом году маловероятна

По его словам, даже мощное оружие Запада не позволит Киеву выиграть противостояние с российскими войсками. Он добавил, что власти Украины ставят перед своими военными очень сложные военные задачи.

"Не думаю, что в ближайшем будущем Украина одержит решительную победу", — приводит комментарий Милли издание The Hill.

Как пояснил генерал, Вооружённые силы Украины (ВСУ) вряд ли вернут ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, а также Крымский полуостров под контроль киевского режима.

Ранее офицер армии США в отставке Скотт Риттер заявил, что украинские боевики не в состоянии организовать успешное контрнаступление весной.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Рогов рассказал, когда и где будут наступать ВСУ
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
"С Украины в США поехали гробы с генералами" — политолог

России следует отвечать на провокации Запада мощными ударами, считает эксперт.

Перенджиев допустил уничтожение генералов США на Украине во время удара ракетой "Кинжал"
Военкор Сладков заявил, что войска ВС РФ увязли в Донбассе из-за артиллерии ВСУ
Эксперт назвал главную причину проблем ВС РФ в Донбассе
Снаряд ВС РФ оказался смертельным для боевика ВСУ
Шокирующие цифры: смертность привитых от коронавируса зашкаливает
Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская Передавать Белоруссии российское ТЯО опасно Любовь Степушова У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев
Названы сроки будущего наступления ВСУ
Россия устроила "громкие похороны" западным танкам в зоне СВО
Боевик ВСУ оставил отзыв об американских системах HIMARS
Боевик ВСУ оставил отзыв об американских системах HIMARS
Последние материалы
Политолог назвал пиар-акцией обещание Запада нарастить производство боеприпасов для Киева: дадут крохи
Дарью Трепову, подозреваемую в убийстве Владлена Татарского, всё ещё разыскивают
Матвиенко: Владлен Татарский многое сделал для будущей победы ВС России в СВО
Минздрав сообщил о 32 пострадавших при теракте в кафе в Петербурге: 10 тяжёлых
Рогов предложил усилить систему ПВО в Запорожской области из-за частых атак ВСУ
На Камчатке произошло сильное землетрясение: потрескались стены и осыпались потолки
Экс-офицер ВС США Беннетт: за убийством Татарского стоят Украина, США, Британия и Израиль
Константинов: авторов украинского плана деоккупации Крыма ждёт психбольница
Британский стратег Грант: армия Украины проиграет из-за непрофессионализма и разрозненности
У собак с детства бывают психотравмы, которые могут остаться на всю жизнь: что делать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников