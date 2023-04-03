Маловероятно, что украинская армия в этом году одержит победу над Россией. Такое мнение выразил председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.
По его словам, даже мощное оружие Запада не позволит Киеву выиграть противостояние с российскими войсками. Он добавил, что власти Украины ставят перед своими военными очень сложные военные задачи.
"Не думаю, что в ближайшем будущем Украина одержит решительную победу", — приводит комментарий Милли издание The Hill.
Как пояснил генерал, Вооружённые силы Украины (ВСУ) вряд ли вернут ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, а также Крымский полуостров под контроль киевского режима.
Ранее офицер армии США в отставке Скотт Риттер заявил, что украинские боевики не в состоянии организовать успешное контрнаступление весной.
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России следует отвечать на провокации Запада мощными ударами, считает эксперт.