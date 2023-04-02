Офицер разведки США Риттер: войска ВС Украины не смогут организовать успешное контрнаступление против ВС России

1:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

ВСУ не в состоянии организовать контрнаступление, которое завершиться успешно. В этом уверен бывший разведчик, офицер армии США в отставке Скотт Риттер. Он считает, что украинская армия способна выполнять лишь ограниченные задачи, а именно рыть окопы, спускаться в них и погибать.

Причем ни вооружение НАТО, ни обучение солдат ВСУ в Европе и США не поможет Украине добиться успехов на поле боя, заявил Риттер. Если же Киев отправит бойцов в это наступление, то сопротивление войск России будет очень серьёзным.

"Знаете, мы должны надеяться, что контрнаступление ВСУ просто выдумали, поскольку если это будет так, то украинских солдат хотя бы не разобьют в пух и прах. <…> Вы действительно думаете, что оно будет успешным? Это бред и трагедия, потому что все эти атакующие силы погибнут, а их вооружение уничтожат", — сказал экс-разведчик в интервью на YouTube-канале Red Pilled TV.

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