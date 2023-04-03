Полковник Корольков: почерк убийства Татарского прямо указывает на украинские спецслужбы

Убийству военкора Владлена Татарского предшествовала сложная техническая подготовка по линии украинских спецслужб. Такое мнение выразил полковник Службы внешней разведки (СВР) в отставке Лев Корольков, комментируя в интервью Pravda.Ru теракт в Санкт-Петербурге.

По его словам, только у Киева были причины для убийства военного корреспондента. Он отметил, что обычный человек не в силах самостоятельно изготовить мину замедленного действия.

"Почти 90% с лишним — это только проведение специального мероприятия то ли Службой безопасности Украины (СБУ), то ли Главным управлением разведки (ГУР). Это две украинские структуры, которые и занимаются такими делами. Всё было так же, как и прежде, — покушение. Почерк один и тот же", — считает Корольков.

Он добавил, что обеспечить безопасность на 100% в общественных местах невозможно. Как пояснил полковник, украинские спецслужбы давно угрожали Татарскому и охотились за ним. Собеседник издания напомнил, что военкор с 2014 года участвовал в боевых действиях по защите Донбасса.

2 апреля в кафе Санкт-Петербурга, где проходила встреча Татарского с подписчиками, произошёл теракт. По предварительным данным, одна из посетительниц передала военкору статуэтку, в которой находилась бомба. Сотрудники СК РФ задержали предполагаемую убийцу.

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