Врио руководителя Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назвал обстановку на Авдеевском направлении крайне сложной для военных Вооружённых сил Украины (ВСУ).
По его словам, российская армия осуществляет наступательную операцию в районе Авдеевки. При этом он обратил внимание на то, что обсуждать оперативное окружение города ещё рано.
"Но создаётся ситуация если не критическая, то крайне сложная для противника", — подчеркнул Пушилин в эфире "России 24".
Он также добавил, что подразделения РФ успешно блокируют дороги на Авдеевку, создавая препятствия для переброски живой силы и техники ВСУ в эту зону боевых действий.
Ранее Пушилин сообщил о попытках украинской армии перейти в контратаку сразу по нескольким направлениям. Как пояснил врио главы ДНР, российским войскам удаётся отражать все удары.
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России следует отвечать на провокации Запада мощными ударами, считает эксперт.