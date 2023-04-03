Пушилин заявил о крайне сложной ситуации для ВСУ на Авдеевском направлении

Врио руководителя Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назвал обстановку на Авдеевском направлении крайне сложной для военных Вооружённых сил Украины (ВСУ).

По его словам, российская армия осуществляет наступательную операцию в районе Авдеевки. При этом он обратил внимание на то, что обсуждать оперативное окружение города ещё рано.

"Но создаётся ситуация если не критическая, то крайне сложная для противника", — подчеркнул Пушилин в эфире "России 24".

Он также добавил, что подразделения РФ успешно блокируют дороги на Авдеевку, создавая препятствия для переброски живой силы и техники ВСУ в эту зону боевых действий.

Ранее Пушилин сообщил о попытках украинской армии перейти в контратаку сразу по нескольким направлениям. Как пояснил врио главы ДНР, российским войскам удаётся отражать все удары.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.