Пушилин: ВСУ пытаются контратаковать по ряду направлений, но армия РФ отражает удары

1:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские войска пытаются перейти в контратаку сразу на нескольких направлениях, однако Вооружённые силы России отбивают все удары. Об этом сообщил врио руководителя Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

По его словам, Киев пока не задействует большие силы для наступательных операций. Он добавил, что боевики ВСУ не в состоянии создать серьёзную угрозу для российской армии.

"Есть попытки контратаковать по нескольким направлениям, но они успешно купируются нашими подразделениями", — подтвердил Пушилин в эфире "России 24".

Как пояснил врио главы ДНР, киевский режим столкнулся со сложностями при переброске новых резервов на линию соприкосновения, ведь ВС России продолжают блокировать главные дорожные развязки, по которым идёт снабжение украинских войск.

Ранее представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что ВСУ скопили группировку для наступления на территории региона.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.