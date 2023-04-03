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Консультант Госдепа: Украина лишится части территории и столкнётся с пророссийским повстанческим движением

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Силовые структуры

Офицер разведки армейского американского резерва, консультант Госдепа Уэсли Саттервайт рассказал, что ждёт Украину после завершения конфликта между Киевом и Москвой.

Консультант Госдепа: Украина лишится части территории и столкнётся с пророссийским повстанческим движением

"Мы оставляем военную технику США на миллиарды долларов ослабленной стране, которая лишится части территории и столкнётся с пророссийским повстанческим движением", — заявил эксперт, слова которого передаёт National Interest.

Вместе с этим специалист призвал Вашингтон тщательнее следить за использованием поставленного ВСУ оружия. По мнению консультанта Госдепа, американское посольство в Киеве не способно справиться с такой работой.

Необходимо увеличить число инспекций, сформировать электронную базу данных с геолокацией, снимками и серийными номерами, отметил Саттервайт. Он предупредил, что в противном случае вооружения Запада окажутся на чёрных европейских рынках.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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