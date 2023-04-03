Консультант Госдепа: Украина лишится части территории и столкнётся с пророссийским повстанческим движением

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Офицер разведки армейского американского резерва, консультант Госдепа Уэсли Саттервайт рассказал, что ждёт Украину после завершения конфликта между Киевом и Москвой.

"Мы оставляем военную технику США на миллиарды долларов ослабленной стране, которая лишится части территории и столкнётся с пророссийским повстанческим движением", — заявил эксперт, слова которого передаёт National Interest.

Вместе с этим специалист призвал Вашингтон тщательнее следить за использованием поставленного ВСУ оружия. По мнению консультанта Госдепа, американское посольство в Киеве не способно справиться с такой работой.

Необходимо увеличить число инспекций, сформировать электронную базу данных с геолокацией, снимками и серийными номерами, отметил Саттервайт. Он предупредил, что в противном случае вооружения Запада окажутся на чёрных европейских рынках.

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