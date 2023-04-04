Рогов: армия Украины прощупывает почву для контрнаступления в Запорожской области

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Активные обстрелы Мелитополя со стороны украинских боевиков свидетельствуют о том, что Киев прощупывает почву для контрударов на Запорожском направлении. Об этом сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, Вооружённые силы Украины (ВСУ) способны в любой момент начать наступательную операцию. Он добавил, что Запорожское направление является одним из самых приоритетных для киевского режима.

"Увеличение числа ударов по Мелитополю связано с тем, что ВСУ прощупывают территорию и готовятся к наступлению", — подтвердил Рогов в беседе с ТАСС.

Ранее власти Запорожской области заявили, что Киев начнёт контратаку на регион после сдачи Артёмовска.

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