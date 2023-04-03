Владимир Рогов заявил о наступлении ВСУ на Запорожском направлении после падения Артёмовска

1:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Над Артёмовском (Бахмутом) развевается флаг Российской Федерации, а это очень злит Киев, уверен член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Президент Украины Владимир Зеленский вокруг Артёмовска построил целый культ. ВСУ уже несколько месяцев воюют за город. Рогов напомнил, что похожая ситуация была и с Мариуполем примерно год назад, с той разницей, что в Бахмут постоянно прибывали новые силы, которые российские войска успешно ликвидируют. Политик уверен, что боевой дух украинских формирований после полного взятия Артёмовска падёт.

"Убеждён, что теперь, чтобы уменьшить горечь от поражения, Киев начнёт активные военные операции на Запорожском направлении. Украинские военные и так не шибко горят желанием умирать за преступный режим Зеленского, а теперь стремления жертвовать собой станет ещё меньше, ведь веры в "перемогу" уже не будет", — приводит слова Рогова Общественная Служба Новостей.

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