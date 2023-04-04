Хайруллин: наступление на Артёмовск ВС РФ замедлили специально

ВС РФ специально замедлили освобождение Артёмовска.

Об этом сообщил военный корреспондент Марат Хайруллин.

"Сейчас мы не заинтересованы в таких молниеносных рывках. Специально замедлили наступление, чтобы не было таких клинов, которые вперед вырываться будут. Главное сейчас — перемолоть все резервы, которые они вытягивают. Им создают на некоторых участках фронта, чтобы они туда бросали новые резервы для удержания", — в эфире интернет-канала PolitWera отметил военкор.

ВСУ сами себя загнали в такую медийную ситуацию, что любой прорыв армии России — это для них катастрофа. Поэтому Киев вынужден бросать лучшие резервы. У них якобы 40 тысяч подготовленных человек, и Генштаб Украины его рано или поздно бросит на какое-то направление, дабы показать прорыв.

ВС РФ сейчас важнее перемолоть всё, что у киевского режима есть, цитирует Хайруллина "ПолитНавигатор".