Генштаб ВСУ: уничтожено 6999 боевых бронемашин и 911 крылатых ракет РФ с февраля 2022 года

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Генеральный штаб украинской армии опубликовал очередную сводку, где предоставлено "точное" количество уничтоженной российской техники с начала спецоперации.

Генштаб ВСУ утверждает, что с 24 февраля 2022 года украинские войска ликвидировали 6999 бронемашин, 3627 танков, 911 крылатых ракет и 2697 артиллерийских систем. Также ВСУ якобы смогли сбить 2277 беспилотных аппаратов.

На данный момент, по версии Киева, самые ожесточенные бои продолжаются за населённые пункты Бахмут (Артёмовск), Авдеевка и Марьинка.

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