Генеральный штаб украинской армии опубликовал очередную сводку, где предоставлено "точное" количество уничтоженной российской техники с начала спецоперации.
Генштаб ВСУ утверждает, что с 24 февраля 2022 года украинские войска ликвидировали 6999 бронемашин, 3627 танков, 911 крылатых ракет и 2697 артиллерийских систем. Также ВСУ якобы смогли сбить 2277 беспилотных аппаратов.
На данный момент, по версии Киева, самые ожесточенные бои продолжаются за населённые пункты Бахмут (Артёмовск), Авдеевка и Марьинка.
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В бункере находилось больше 300 человек, в том числе офицеры из Польши, Британии, США и Украины.