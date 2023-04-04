Шойгу: белорусские военные начали обучаться использованию "Искандеров-М"

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинформировал, что в Белоруссии приступили к обучению использования оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".

Обучения было начато 3 апреля, уточнил глава ведомства.

"С 3 апреля на одном из российских полигонов начато обучение белорусских расчетов порядку его ("Искандера-М") применения для защиты Союзного государства", — сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ…

Шойгу добавил, что теперь у белорусских самолётов будет возможность нанесения ударов по вражеским целям средствами поражения не только в обычном, но и в в ядерном исполнении.

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