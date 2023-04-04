Шойгу: ВС РФ своими высокоточными ударами нарушили выпуск оружия на Украине

Посредством нанесения высокоточных ударов российские военные сорвали производство вооружения на Украине. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Министр добавил, что из-за точных попаданий ВС РФ поставка снарядов и топлива для ВСУ также нарушена.

"Наносим высокоточные удары по украинским военным объектам. В результате нарушено производство ряда образцов вооружения, а также снабжение группировок ВСУ боеприпасами и топливом", — сказал Шойгу в ходе тематического селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ.

Шойгу добавил, что только с начала 2023 года ударами российских ВС на Украине уничтожено 116 единиц иностранной военной техники, среди которой 59 американских гаубиц М-777, 14 РСЗО HIMARS, 13 САУ Paladin и 30 САУ польского, французского, чешского и немецкого производства.

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