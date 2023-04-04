Посредством нанесения высокоточных ударов российские военные сорвали производство вооружения на Украине. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
Министр добавил, что из-за точных попаданий ВС РФ поставка снарядов и топлива для ВСУ также нарушена.
"Наносим высокоточные удары по украинским военным объектам. В результате нарушено производство ряда образцов вооружения, а также снабжение группировок ВСУ боеприпасами и топливом", — сказал Шойгу в ходе тематического селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ.
Шойгу добавил, что только с начала 2023 года ударами российских ВС на Украине уничтожено 116 единиц иностранной военной техники, среди которой 59 американских гаубиц М-777, 14 РСЗО HIMARS, 13 САУ Paladin и 30 САУ польского, французского, чешского и немецкого производства.
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В бункере находилось больше 300 человек, в том числе офицеры из Польши, Британии, США и Украины.