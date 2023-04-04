МК: Матвийчук заявил, что США требуют от Зеленского начать наступление, он не готов

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киев находится под давлением западных кураторов и будет вынужден "хотя бы обозначить" видимость наступления. Об этом заявил экс-офицер спецназа, разведчик полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

"Американцы буквально вчера сказали, что контрнаступление ВСУ может начаться в ближайшие дни. Я полагаю, что эта камарилья во главе с американскими советниками требует от Зеленского начать наступление. Он заявил, что не готов, но там всё равно требуют", — сказал эксперт в беседе с "МК".

В качестве отвлекающего манёвра ВСУ используют информацию о своём продвижении по всему фронту. Это делается для оправдания поставок вооружений от западных союзников.

Матвийчук полагает, что через несколько недель мы увидим развитие событий после налаживания погоды.

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