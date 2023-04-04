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Депутат ГД РФ Гурулёв заявил, что войска ВСУ могут начать наступление на Брянскую область

1:11
Силовые структуры

Генерал-лейтенант запаса и член комитета Государственной Думы России по обороне Андрей Гурулёв высказал своё мнение относительно информации, которую широко распространяют западные СМИ о предстоящей атаке ВСУ. По его словам, целью данных сведений может быть введение людей в заблуждение.

Депутат ГД РФ Гурулёв заявил, что войска ВСУ могут начать наступление на Брянскую область

"Я далёк от мысли, что наша разведка на сегодня не понимает, где противник сосредоточил свои основные силы. Да, что-то можно упустить, но основные группировки будут как на ладони. На Запорожском направлении стоит моя родная 58-я армия Восточного военного округа, контакт с ними есть, ребята точно выдержат любое наступление", — написал эксперт в своём Telegram-канале.

Гурулёв отметил, что украинская армия может начать наступление не на территории Запорожской области, а в противоположном направлении. Он упомянул Брянскую область, где уже произошёл прорыв диверсантов ВСУ. По мнению эксперта, наличие лесов и болот в данном регионе позволяет предсказать потенциальные направления атаки ВСУ.

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Рогов рассказал, когда и где будут наступать ВСУ
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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