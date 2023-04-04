Депутат ГД РФ Гурулёв заявил, что войска ВСУ могут начать наступление на Брянскую область

1:11 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Генерал-лейтенант запаса и член комитета Государственной Думы России по обороне Андрей Гурулёв высказал своё мнение относительно информации, которую широко распространяют западные СМИ о предстоящей атаке ВСУ. По его словам, целью данных сведений может быть введение людей в заблуждение.

"Я далёк от мысли, что наша разведка на сегодня не понимает, где противник сосредоточил свои основные силы. Да, что-то можно упустить, но основные группировки будут как на ладони. На Запорожском направлении стоит моя родная 58-я армия Восточного военного округа, контакт с ними есть, ребята точно выдержат любое наступление", — написал эксперт в своём Telegram-канале.

Гурулёв отметил, что украинская армия может начать наступление не на территории Запорожской области, а в противоположном направлении. Он упомянул Брянскую область, где уже произошёл прорыв диверсантов ВСУ. По мнению эксперта, наличие лесов и болот в данном регионе позволяет предсказать потенциальные направления атаки ВСУ.

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