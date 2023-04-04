Боевик ВСУ в Мариуполе выяснял, русский человек или украинец, заставляя его произносить слово "паляница"

1:21 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боец ВСУ Антон Чередник, расстрелявший мирного жителя в Мариуполе за "неукраинское" произношение, заставил его проговорить слово "паляница". Об этом рассказала прокурор в Южном окружном военном суде, где судят Чередника.

В Мариуполе Чередник находился с марта 2020 года, где воевал с воевал с вооружёнными силами ДНР.

Трагедия случилась 27 марта 2022 года в посёлке Мирный, находившемся под контролем Киева. Чередник с напарником-гранатомётчиком увидели двух жителей посёлка Поцелуева и Пискунова, которые шли по улице. Чередник приказал им лечь на землю вниз лицом, предварительно выстрелив в воздух.

"Чередник отвел Пискунова в сторону и с целью проверки национальной принадлежности последнего задал ему вопрос: "Что означает на украинском языке слово "паляница"?". На что Пискунов ответил, что не знает", — рассказала прокурор, слова которой передаёт РИА Новости.

Исходя из этого ответа, Чередник решил, что перед ним — русский, поддерживающий Русский мир и суверенитет ДНР. После этого обвиняемый просто расстрелял лежащего на земле безоружного человека, выпустив в него две пули, от чего тот погиб на месте.

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