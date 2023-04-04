Генерал Гурулёв: войска ВС РФ должны нанести ущерб ВСУ ещё до начала их наступления

1:30 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киевское командование планировало создать три корпуса по 25 тысяч солдат каждый, но у них это не вышло — удалось собрать лишь один из 15 тысяч. Какими силами сбираются наступать ВСУ и как этому противостоять, объяснил депутат Госдумы РФ, генерал-лейтенант Андрей Гурулёв.

"НАТО поставило технику врагу, но не в том объёме, в котором они заявляли и хотели. Серьёзный момент на сегодня состоит в том, что группировка (ВСУ. — Прим. ред.) которая будет пытаться идти вперёд, обеспечена неплохо припасами. Исходя из этого, основной момент — нашим (Войскам ВС РФ. — Прим. ред.) необходимо не только предугадать, а нанести неприемлемый ущерб ещё до начала наступления ВСУ в ходе выдвижения и развёртывания, тогда успех операции будет предопределен", — сказал Гурулёв в эфире "Соловьёв LIVE", фрагмент которого он опубликовал в своём в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что российским войскам предстоит отразить наступление украинской армии, разгромив ударные группировки противника. Но Россия должна смотреть дальше, работая с разведкой и с союзными странами. Необходимо сформировать три армии из тех военнослужащих, которые уже могут воевать. Россия должна смотреть не только в сторону обороны, так как победы можно достигнуть только наступлением, заключил генерал.