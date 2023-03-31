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Генерал Гурулёв заявил, что Зеленский и Залужный не смогли подготовить контрнаступление ВСУ

1:22
Силовые структуры

Пока украинская сторона готовится к наступлению, Россия тоже должна держать руку на пульсе, несмотря на то, что подготовка идёт не так, как планировалось. Об этом заявил депутат Госдумы РФ, генерал-лейтенант Андрей Гурулёв.

Генерал Гурулёв заявил, что Зеленский и Залужный не смогли подготовить контрнаступление ВСУ

Он отмечает, что перед Киевом стояла задача создать три корпуса по 25 тысяч солдат каждый. Это помогло бы создать условия для прорыва ВСУ. Но факты говорят о том, что на данный момент удалось собрать лишь один из 15 тысяч.

"Поэтому Владимир Зеленский и Валерий Залужный пытаются скулить перед хозяевами, оттягивая задачу, которую они получили по наступлению, рассказывают о том, что у них мало ресурсов. Наша разведка работает, ситуацию мы знаем. Всё происходящее в инфополе — элементы информационной войны, чтобы развести панику у нас в стране среди гражданского населения", — написал Гурулёв в своём Telegram-канале.

Россия сейчас должна быть готова к наступлению, которое уже несколько месяцев анонсирует Запад и Киев. Для этого нужно "оттянуть в тыл" три общевойсковые армии РФ вместе с лучшими командирами для выполнения боевых задач. Кроме того, генерал Гурулёв призывает создать ударные группировки и готовить офицерский состав.

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Где ждать наступление ВСУ? РОГОВ раскрыл планы врага
Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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