Генерал Гурулёв заявил, что Зеленский и Залужный не смогли подготовить контрнаступление ВСУ

1:22 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Пока украинская сторона готовится к наступлению, Россия тоже должна держать руку на пульсе, несмотря на то, что подготовка идёт не так, как планировалось. Об этом заявил депутат Госдумы РФ, генерал-лейтенант Андрей Гурулёв.

Он отмечает, что перед Киевом стояла задача создать три корпуса по 25 тысяч солдат каждый. Это помогло бы создать условия для прорыва ВСУ. Но факты говорят о том, что на данный момент удалось собрать лишь один из 15 тысяч.

"Поэтому Владимир Зеленский и Валерий Залужный пытаются скулить перед хозяевами, оттягивая задачу, которую они получили по наступлению, рассказывают о том, что у них мало ресурсов. Наша разведка работает, ситуацию мы знаем. Всё происходящее в инфополе — элементы информационной войны, чтобы развести панику у нас в стране среди гражданского населения", — написал Гурулёв в своём Telegram-канале.

Россия сейчас должна быть готова к наступлению, которое уже несколько месяцев анонсирует Запад и Киев. Для этого нужно "оттянуть в тыл" три общевойсковые армии РФ вместе с лучшими командирами для выполнения боевых задач. Кроме того, генерал Гурулёв призывает создать ударные группировки и готовить офицерский состав.

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