"Страна.ua": Игнат заявил, что ВКС РФ применяют управляемые авиабомбы, ВСУ на такую тактику отвечать нечем

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В сутки российские войска выпускают по Украине до 20 управляемых авиабомб. Об это заявил представитель Воздушных сил Украины полковник Юрий Игнат. Планирующие бомбы имеют дальность порядка 70 километров.

"Запускают с самолётов Су-35 и Су-34, которые не входят в зону поражения нашей ПВО, и это является для нас угрозой, на которую надо оперативно реагировать. Сейчас реагировать эффективно пока нечем", — констатирует Игнат.

Чтобы удалить от границы столь опасные для украинской ПВО самолёты, ВСУ нужны дальнобойные системы, средства противовоздушной обороны и многоцелевые истребители, приводит слова спикера ВВС Украины "Страна.ua".

Однако Запад не спешит поставлять Киеву ни самолёты, ни системы Patriot, так как техника является дорогостоящей и управлять ею в рядах ВСУ некому.

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