Спикер ВСУ Игнат: использование Россией крылатых авиабомб — новая угроза для Украины

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат назвал использование Россией крылатых авиабомб "новой угрозой". Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

По словам представителя киевского военного командования, такие корректируемые бомбы стали применяться на фронте почти каждый день.

"Это новая угроза, которая предстала перед нами: не залетая в зону поражения нашей ПВО, они сбрасывают эти бомбы. Бомбы по 500 кг летят десятки километров", — заявил Игнат.

По его мнению, из-за применения российскими военными крылатых бомб Киеву нужно усиливать давление и работу с западными партнёрами по созданию авиационной коалиции и предоставлению Украине истребителей, так как системы ПВО не смогут покрыть всю территорию Украины.

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