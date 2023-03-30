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Спикер ВСУ Игнат: использование Россией крылатых авиабомб — новая угроза для Украины

0:51
Силовые структуры

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат назвал использование Россией крылатых авиабомб "новой угрозой". Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

Спикер ВСУ Игнат: использование Россией крылатых авиабомб — новая угроза для Украины

По словам представителя киевского военного командования, такие корректируемые бомбы стали применяться на фронте почти каждый день.

"Это новая угроза, которая предстала перед нами: не залетая в зону поражения нашей ПВО, они сбрасывают эти бомбы. Бомбы по 500 кг летят десятки километров", — заявил Игнат.

По его мнению, из-за применения российскими военными крылатых бомб Киеву нужно усиливать давление и работу с западными партнёрами по созданию авиационной коалиции и предоставлению Украине истребителей, так как системы ПВО не смогут покрыть всю территорию Украины.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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