Военспец Дандыкин: многомесячная эпопея в Артёмовске подходит к завершению

Многомесячная эпопея на Артёмовском направлении подходит к концу. Такое мнение выразил военспец Василий Дандыкин.

По его словам, украинская армия не останавливает попытки организовать переброску резервов из населённого пункта Часов Яр, который находится под обстрелами. Он добавил, что киевский режим сталкивается с проблемами при снабжении гарнизона ВСУ в районе Артёмовска.

Несмотря на это, боевые действия продолжаются, указал эксперт. Как пояснил специалист, украинские военные, используя дальнобойную артиллерию, не прекращают наносить удары.

"Но у меня есть уверенность, что эта многомесячная эпопея, когда перемололись многие тысячи боевиков, в том числе опытных, подходит к завершению", — отметил Дандыкин в беседе с "Известиями".

Он считает, что судьба Донбасса в дальнейшем будет определена по итогам боестолкновений в таких городах, как Марьинка и Авдеевка.

Ранее представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов предрёк наступление ВСУ на регион после сдачи Артёмовска.

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