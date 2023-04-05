Рогов: военные РФ сбили дрон-камикадзе ВСУ у Запорожской АЭС с помощью РЭБ

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы РФ сбили ударный дрон украинской армии в непосредственной близости от Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом заявил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, украинские боевики планировали поразить цель на территории ЗАЭС. Как пояснил чиновник, военные ВСУ использовали дрон-камикадзе Warmate, произведённый в Польше.

"Беспилотный летательный аппарат, направляющийся к самой мощной в Европе Запорожской АЭС, упал в нескольких сотнях метров от атомной станции", — пояснил Рогов в Telegram-канале.

Ранее командир российского подразделения, обеспечивающего безопасность ЗАЭС, сообщил, что киевский режим пытался атаковать станцию в тот момент, когда на объекте находились сотрудники МАГАТЭ.

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