РИА Новости: ударный дрон ВСУ упал в непосредственной близости от Запорожской АЭС

1:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Ударный беспилотник польского производства, принадлежащий украинской армии, упал рядом с Запорожской атомной электростанцией.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на командира подразделения Вооружённых сил России, обеспечивающего безопасность АЭС, на объекте находятся сотрудники МАГАТЭ, однако Киев всё равно попытался атаковать станцию с помощью дронов.

Собеседник агентства убеждён в том, что целью атаки являлась инфраструктура Запорожской АЭС. По его словам, эксперты уже приступили к выяснению причин обрушения украинского БПЛА. Как пояснил командир подразделения, вес дрона составлял свыше двух килограммов.

"Украинский режим предпринял очередную попытку атаковать электростанцию беспилотными летательными аппаратами производства Польши", — подтвердил российский военнослужащий.

Ранее советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа заявил, что боевики ВСУ устроили пожар в Энергодаре, создав угрозу для работы местных подстанций.

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