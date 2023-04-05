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РИА Новости: ударный дрон ВСУ упал в непосредственной близости от Запорожской АЭС

1:07
Силовые структуры

Ударный беспилотник польского производства, принадлежащий украинской армии, упал рядом с Запорожской атомной электростанцией.

РИА Новости: ударный дрон ВСУ упал в непосредственной близости от Запорожской АЭС

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на командира подразделения Вооружённых сил России, обеспечивающего безопасность АЭС, на объекте находятся сотрудники МАГАТЭ, однако Киев всё равно попытался атаковать станцию с помощью дронов.

Собеседник агентства убеждён в том, что целью атаки являлась инфраструктура Запорожской АЭС. По его словам, эксперты уже приступили к выяснению причин обрушения украинского БПЛА. Как пояснил командир подразделения, вес дрона составлял свыше двух килограммов.

"Украинский режим предпринял очередную попытку атаковать электростанцию беспилотными летательными аппаратами производства Польши", — подтвердил российский военнослужащий.

Ранее советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа заявил, что боевики ВСУ устроили пожар в Энергодаре, создав угрозу для работы местных подстанций.

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Даже Шойгу такого не ожидал: НАТО отправила Киеву инновационное оружие
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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