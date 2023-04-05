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Defense Express: ВС РФ потеряли новый танк "Чёрный орёл" на Украине ещё год назад

1:05
Силовые структуры

Российские военные собираются поставить в зону спецоперации на Украине новейшие экспериментальные танки Т-80УМ2 "Чёрный орёл", однако есть один важный нюанс, о котором они забыли. Об этом пишет украинское издание Defense Express.

Defense Express: ВС РФ потеряли новый танк "Чёрный орёл" на Украине ещё год назад

Авторы статьи ссылаются на информацию, которая была опубликована в российских экспертных Telegram-каналах. По некоторым данным, во второй половине апреля в Донбасс прибудут новые бронемашины, которые превосходят по своим техническим характеристикам западную технику, в частности немецкие "Леопарды" и британские "Челленджеры".

Украинские обозреватели отнеслись к этой идее скептически. Они заявляют, что ВСУ уже сталкивались с "Чёрными орлами" год назад, причём даже уничтожили как минимум один такой танк в Сумской области. Издание даже публикует несколько фотографий, утверждая, что на них именно эта модель российского танка. Однако разобрать, что на фото на самом деле сложно.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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