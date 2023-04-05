Путин проведёт заседание Совета безопасности РФ вместе с главами четырёх новых регионов России

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что руководители Запорожской и Херсонской областей, Луганской и Донецкой народных республик примут участие в заседании Совета безопасности России.

"С президентом очно будут присутствовать главы четырёх новых регионов — Пушилин, Пасечник, Балицкий и Сальдо", — отметил пресс-секретарь лидера РФ Владимира Путина во время брифинга.

По словам Пескова, на мероприятии руководитель страны обсудит правопорядок на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Представитель Кремля допустил, что пройдёт отдельная встреча Путина и глав регионов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.