Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что руководители Запорожской и Херсонской областей, Луганской и Донецкой народных республик примут участие в заседании Совета безопасности России.
"С президентом очно будут присутствовать главы четырёх новых регионов — Пушилин, Пасечник, Балицкий и Сальдо", — отметил пресс-секретарь лидера РФ Владимира Путина во время брифинга.
По словам Пескова, на мероприятии руководитель страны обсудит правопорядок на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Представитель Кремля допустил, что пройдёт отдельная встреча Путина и глав регионов.
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