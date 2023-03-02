Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин в четверг, второго марта, не намерен проводить заседание Совета безопасности.
"Таких планов не было", — подчеркнул пресс-секретарь президента во время брифинга.
Вместе с этим Песков отметил, что в графике Путина на пятницу указано совещание с членами СБ.
Ранее информация о проведении заседания появилась в СМИ и Telegram-каналах. Возможное совещание журналисты связали с атакой украинских диверсантов в Брянской области.
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