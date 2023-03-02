В Кремле опровергли решение Путина провести экстренное совещание Совбеза в четверг, второго марта

0:37 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин в четверг, второго марта, не намерен проводить заседание Совета безопасности.

"Таких планов не было", — подчеркнул пресс-секретарь президента во время брифинга.

Вместе с этим Песков отметил, что в графике Путина на пятницу указано совещание с членами СБ.

Ранее информация о проведении заседания появилась в СМИ и Telegram-каналах. Возможное совещание журналисты связали с атакой украинских диверсантов в Брянской области.