Клинцевич: подготовку к наступлению Киева готовят аналитические военные центры США

Подготовка к обещанному наступлению Киева ведётся в США, в американских военно-аналитических центрах. В этом уверен глава российского Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

Эксперт рассказал, что американская сторона передаёт 61 бензовоз со своих складов, за которыми позже последуют 10 тяжёлых бензовозов вместе со 105 прицепами-цистернами.

"Скорее всего, планируют глубокие прорывы с автономными группами, которые должны будут пытаться быстро вклиниться в оборону и куда-то доехать", — сказал Клинцевич в эфире "Соловьев Live".

Это, по словам эксперта, вписывается в американскую стратегию тяжёлых дивизий прорыва, в связи с чем Вашингтон начал активно поставлять на Украину танковые мостоукладчики, предназначенные для преодоления противотанковых рвов.

Все действия американцев и ВСУ, в частности, используемая ими тяжёлая техника и понтоны, говорят о том, что готовятся автономные подразделения для прохождения бездорожья и водных барьеров.

"Это говорит о том, что ребята подходят к вопросу серьезно, они готовятся. Американцы отрабатывают свои концепции, у них есть серьезные аналитические центры с вычислительными мощностями, чтобы предугадать действие той или иной группировки…", — отметил эксперт.

Клинцевич добавил, что поэтому контрнаступление ВСУ непременно случится, и действовать украинские войска под контролем США будут в нескольких направлениях.

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