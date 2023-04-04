Истребители Су-35 ВКС РФ нанесли удары по объектам ВС Украины в Черниговской области

Вооружённые силы РФ продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации на Украине. Два российских истребителя нанесли удар по Печенюгам в Черниговской области, о чём проинформировал Telegram-канал оперативного командования "Север" ВСУ. Отмечается, что самолёты сбросили бомбы. На месте происшествия возникло возгорание.

Украинская сторона утверждает, что "бомбы сброшены на частный дом и хозяйственные постройки". Известно, что в Печенюгах также размещались подразделения ВСУ, в арсенале которых имелись 120-мм миномёты, а также беспилотники. С помощью данных средств противник терроризировал соседнюю Брянскую область РФ.

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