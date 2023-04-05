Политолог Джаралла: НАТО не пойдёт на ядерное самоубийство из-за Зеленского

Президент Владимир Зеленский занимается пустословием, заявляя, что между Польшей и Украиной не будет никаких границ. Такую точку зрения высказал крымский политический эксперт Владимир Джаралла в беседе с корреспондентом Pravda.Ru.

Он отметил, что Зеленский пытается приспособиться буквально под всех, перед кем выступает. В данном случае в этой роли выступают поляки. Польша — наиболее агрессивная из стран Евросоюза по отношению к России и русофобия в стране является едва ли не культивируемой идеологией. Пока умирают украинцы, поляки считают борьбу с РФ чуть ли не священной, абсолютно необходимой и в которой не может быть никаких компромиссов. При этом в последнее время там достаточно активно началась тема обсуждения присоединения Западной Украины, бывших Восточных Кресов Польши и тем самым восстановление своеобразной исторической справедливости.

Но сейчас время меняется, и польская сторона пытается переиграть историю. Но для Зеленского всё это весьма отдаленные вещи, уверен Джаралла. Он мыслит категориями "здесь и сейчас", пытаясь произнести слова, приятные и полякам, и одновременно найти способы, которые подтолкнули были их на ещё большую поддержку Украины.

"А ещё большая поддержка Украины, это уже оставшийся последний шаг — посылка своих войск. Но это для поляков абсолютно неприемлемо. Поэтому вооружение — да, добровольцы — как уж хотят, военные специалисты — добровольно-принудительно, но открытое участие — ни при каких обстоятельствах, только в составе всего блока НАТО. А блок НАТО совершить ядерное самоубийство совершенно не торопится. Поэтому Зеленский в очередной раз эксплуатирует тему поддержки Украины со стороны Запада. Только выражается она в новых могилах для украинских солдат", — заключил политолог.

Сегодня, 5 апреля, Зеленский прибыл в Варшаву, где на пресс-конференции заявил, что между Украиной и Польшей не будет границ после победы Киева.

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