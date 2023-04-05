Адмирал США: главным приоритетом для ВСУ являются поставки систем ПВО

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Зампред Комитета начальников штабов Вооружённых сил США Кристофер Грейди рассказал, в каком вооружении нуждается Украина в первую очередь.

"Приоритетом номер один сейчас является противовоздушная оборона", — подчеркнул адмирал на форуме по безопасности в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

Ранее Штаты объявили о новом пакете военной помощи Киеву стоимостью 2,6 миллиарда долларов. Американские власти пообещали поставить ВСУ, например, боеприпасы к зенитно-ракетным комплексам Patriot и NASAMS, артиллерийские и танковые снаряды.

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