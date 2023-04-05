Зампред Комитета начальников штабов Вооружённых сил США Кристофер Грейди рассказал, в каком вооружении нуждается Украина в первую очередь.
"Приоритетом номер один сейчас является противовоздушная оборона", — подчеркнул адмирал на форуме по безопасности в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.
Ранее Штаты объявили о новом пакете военной помощи Киеву стоимостью 2,6 миллиарда долларов. Американские власти пообещали поставить ВСУ, например, боеприпасы к зенитно-ракетным комплексам Patriot и NASAMS, артиллерийские и танковые снаряды.
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Российские военные продолжают планомерно уничтожать в зоне спецоперации поставляемое киевскому режиму странами НАТО вооружение.