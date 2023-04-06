Mash: самодельный дрон с камерами упал на территории подмосковного завода, где производят системы ПВО

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские журналисты заявили, что на территории завода "Факел" в Химках Московской области рухнул беспилотный летательный аппарат с несколькими камерами.

По информации Telegram-канала Mash, дрон является самодельным. Его обнаружили охранники объекта, отметили журналисты. Они сказали, что размер беспилотника составляет 30 на 30 сантиметров. В СМИ подчеркнули, что БПЛА похож на квадрокоптер.

Предположительно, причиной падения дрона являются глушилки связи. Правоохранители начали искать создателя аппарата, добавили в Telegram-канале.

Как сообщили журналисты, на заводе "Факел" производят системы противовоздушной обороны "Тор" и С-400, модернизируют С-300, "Осу".

Власти пока не подтверждали данные Mash.

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