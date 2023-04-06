Историк Кузнецов: у Зеленского нет выбора, кроме как бросить ВСУ в контрнаступление весной

1:12 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

У президента Украины Владимира Зеленского нет другого выбора, кроме как бросить Вооружённые силы своей страны в контрнаступление весной 2023 года. Такое мнение выразил историк Олег Кузнецов.

Он считает, что Зеленскому нужно до конца мая показать Западу стратегическое продвижение украинской армии на разных направлениях.

"Контрнаступление ВСУ или как минимум попытка контрнаступления обязательно и неизбежно состоится в ближайшие месяц-полтора", — отметил Кузнецов в беседе с РИА Новости.

По его словам, без такого шага Киеву не видать дальнейшей поддержи со стороны США и НАТО. Он также добавил, что в случае провального наступления на пост Зеленского будет назначен более радикальный человек. Как пояснил специалист, действующий президент Украины стоит перед дилеммой: победить или умереть.

При этом Кузнецов усомнился в способности ВСУ провести успешную наступательную операцию, ведь украинская армия сталкивается с нехваткой танков, авиации, снарядов, артиллерии и бронетехники.

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