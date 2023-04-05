Президент Украины Владимир Зеленский допустил оставление Бахмута украинскими войсками.
О возможном выводе ВСУ из Артёмовска сообщил в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.
"При угрозе потери личного состава из-за окружения будут приняты "правильные решения", — в частности, заявил лидер Незалежной на речи в Польше.
Также он отметил, что в будущем между Украиной и Польшей не будет никаких границ: ни политических, ни экономических, ни исторических. Однако он подчеркнул, что для этого еще "надо победить и нужно ещё немного пройти бок о бок".
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