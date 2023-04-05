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Зеленский допустил, что украинская армия сдаст Артёмовск

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Силовые структуры

Президент Украины Владимир Зеленский допустил оставление Бахмута украинскими войсками.

Зеленский допустил, что украинская армия сдаст Артёмовск

О возможном выводе ВСУ из Артёмовска сообщил в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

"При угрозе потери личного состава из-за окружения будут приняты "правильные решения", — в частности, заявил лидер Незалежной на речи в Польше.

Также он отметил, что в будущем между Украиной и Польшей не будет никаких границ: ни политических, ни экономических, ни исторических. Однако он подчеркнул, что для этого еще "надо победить и нужно ещё немного пройти бок о бок".

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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