Зеленский допустил, что украинская армия сдаст Артёмовск

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Президент Украины Владимир Зеленский допустил оставление Бахмута украинскими войсками.

О возможном выводе ВСУ из Артёмовска сообщил в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

"При угрозе потери личного состава из-за окружения будут приняты "правильные решения", — в частности, заявил лидер Незалежной на речи в Польше.

Также он отметил, что в будущем между Украиной и Польшей не будет никаких границ: ни политических, ни экономических, ни исторических. Однако он подчеркнул, что для этого еще "надо победить и нужно ещё немного пройти бок о бок".