Путин призвал отодвигать ВСУ туда, откуда они не смогут наносить ущерб российским военным

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российский лидер Владимир Путин призвал отодвигать боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ) подальше от линии соприкосновения.

По его словам, украинские подразделения должны находиться на большой дистанции от российских войск.

"Наша задача — отодвигать их на такое расстояние, с которого они не смогут наносить нам ущерб", — подчеркнул президент РФ на переговорах с врио руководителя ДНР Денисом Пушилиным.

Ранее Путин заявил, что власти Украины в высшей степени жестоки не только по отношению к российским гражданам, но и к своим. Он уличил киевский режим в циничном уничтожении военнослужащих ВСУ.

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