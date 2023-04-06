Российский лидер Владимир Путин призвал отодвигать боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ) подальше от линии соприкосновения.
По его словам, украинские подразделения должны находиться на большой дистанции от российских войск.
"Наша задача — отодвигать их на такое расстояние, с которого они не смогут наносить нам ущерб", — подчеркнул президент РФ на переговорах с врио руководителя ДНР Денисом Пушилиным.
Ранее Путин заявил, что власти Украины в высшей степени жестоки не только по отношению к российским гражданам, но и к своим. Он уличил киевский режим в циничном уничтожении военнослужащих ВСУ.
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