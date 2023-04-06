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Путин призвал отодвигать ВСУ туда, откуда они не смогут наносить ущерб российским военным

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Силовые структуры

Российский лидер Владимир Путин призвал отодвигать боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ) подальше от линии соприкосновения.

Путин призвал отодвигать ВСУ туда, откуда они не смогут наносить ущерб российским военным

По его словам, украинские подразделения должны находиться на большой дистанции от российских войск.

"Наша задача — отодвигать их на такое расстояние, с которого они не смогут наносить нам ущерб", — подчеркнул президент РФ на переговорах с врио руководителя ДНР Денисом Пушилиным.

Ранее Путин заявил, что власти Украины в высшей степени жестоки не только по отношению к российским гражданам, но и к своим. Он уличил киевский режим в циничном уничтожении военнослужащих ВСУ.

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Вот они - причины конфликта России и Украины. С чего всё начиналось?
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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