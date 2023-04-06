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Путин уличил киевский режим в жестоком уничтожении военнослужащих ВСУ

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Силовые структуры

В среду, 5 апреля, киевский режим цинично уничтожил военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.

Путин уличил киевский режим в жестоком уничтожении военнослужащих ВСУ

По его словам, украинское руководство жестоко обращается со своими же солдатами.

"К сожалению, мы имеем дело с режимом, который в высшей степени жесток не только по отношению к нашим гражданам, но и по отношению к своим", — подчеркнул президент РФ во время переговоров с врио руководителя ДНР Денисом Пушилиным.

Ранее сообщалось, что один из командиров нацбатальона "Кракен"* избил своих подчинённых до полусмерти, а затем сжёг их заживо. Как пояснил бывший солдат ВСУ, такие методы "налаживания дисциплины" популярны в рядах украинской армии.

* подразделение батальона "Азов", деятельность которого признана решением ВС РФ от 02.08.2022 террористической и запрещена в РФ.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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