Путин уличил киевский режим в жестоком уничтожении военнослужащих ВСУ

0:11 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В среду, 5 апреля, киевский режим цинично уничтожил военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.

По его словам, украинское руководство жестоко обращается со своими же солдатами.

"К сожалению, мы имеем дело с режимом, который в высшей степени жесток не только по отношению к нашим гражданам, но и по отношению к своим", — подчеркнул президент РФ во время переговоров с врио руководителя ДНР Денисом Пушилиным.

Ранее сообщалось, что один из командиров нацбатальона "Кракен"* избил своих подчинённых до полусмерти, а затем сжёг их заживо. Как пояснил бывший солдат ВСУ, такие методы "налаживания дисциплины" популярны в рядах украинской армии.

* подразделение батальона "Азов", деятельность которого признана решением ВС РФ от 02.08.2022 террористической и запрещена в РФ.

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