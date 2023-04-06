Полковник ПВО Юрий Кнутов назвал самолёты ВС Украины в Брянской области тревожным знаком

Полковник ПВО, военный эксперт Юрий Кнутов поделился своим мнением относительного того, зачем ВС Украины направили в Брянскую область легкомоторный самолёт. Он сообщил, что подобные воздушные судна применялись ещё во времена Советского Союза.

Он считает, что действия противника — тревожный знак для Российской Федерации. Самолёт занимался разведкой, после которой по Брянской области мог быть нанесён удар. Не исключено, что следующей целью станет и Белгородская область.

"А затем попытаются отсечь Донбасс от территории России. Такое развитие ситуации, к сожалению, также возможно", — объяснил Кнутов в беседе с "МК".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.