Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
CNN: во сне снижается артериальное давление — бессонница приводит к инсульту
Собчак обрадовал рост курса доллара: Страшно переживала
Леонков заявил о попытках Starlink Илона Маска выбить спутники связи России
Reuters: Си Цзиньпин выберет подходящий момент для переговоров с Зеленским
Мария Кожевникова: россияне возвращаются из-за границы, чтобы их дети не выбирали себе пол
Генетик: не страшно, если гены из ГМО встроятся в ДНК человека
Статью Bild о блефе Москвы и о "красных линиях" Путина прокомментировал Марков
От 300 тысяч рублей за выход — Пётр Чернышёв зарабатывает на лечение Заворотнюк
В Карелии школьница едва не умерла во время операции из-за обмана врачей её мамой

Полковник ПВО Юрий Кнутов назвал самолёты ВС Украины в Брянской области тревожным знаком

Силовые структуры

Полковник ПВО, военный эксперт Юрий Кнутов поделился своим мнением относительного того, зачем ВС Украины направили в Брянскую область легкомоторный самолёт. Он сообщил, что подобные воздушные судна применялись ещё во времена Советского Союза.

Полковник ПВО Юрий Кнутов назвал самолёты ВС Украины в Брянской области тревожным знаком

Он считает, что действия противника — тревожный знак для Российской Федерации. Самолёт занимался разведкой, после которой по Брянской области мог быть нанесён удар. Не исключено, что следующей целью станет и Белгородская область.

"А затем попытаются отсечь Донбасс от территории России. Такое развитие ситуации, к сожалению, также возможно", — объяснил Кнутов в беседе с "МК".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Украинский самолёт упал в Брянской области
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Т-72 раскрошил целый отряд украинских боевиков

Танк уничтожил практически всё вооружение и личный состав противника.

Военкор Газдиев: танк Т-72 ВС РФ в упор расстрелял целый отряд ВСУ в лесах у Кременной
Рёпке: ВСУ впервые опубликовали видео артиллерийского удара по территории России
ВСУ впервые опубликовали видео удара по региону России
Треповой после допроса вызвали "скорую"
Россия получила секретные данные с упавшего дрона США
Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская Передавать Белоруссии российское ТЯО опасно Любовь Степушова У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев
После убийства генералов НАТО в Вашингтоне началась истерика
Политик заявил о готовности Киева к контрнаступлению в Запорожье
В США заявили о неизбежности ядерной войны с Россией
В США заявили о неизбежности ядерной войны с Россией
Последние материалы
Шурыгин заявил, что если спецоперация ВС РФ не закончится, мораторий на смертную казнь отменят
Главный разработчик "ценового потолка" на российскую нефть покидает пост советника Байдена
Боевик ВСУ записал обращение из Бахмута: за полтора часа четыре "двухсотых" и шесть "трёхсотых"
Режиссёр Александр Сокуров надеется на возвращение Кантемира Балагова в кино
Нечто невероятное: в Германии недоумевают, как Россия посмела обходить санкции ЕС
The Diplomat: американский флот может прихлопнуть поток нефти из России в Китай
В ЛДПР заявили, что партия "воскресит" Жириновского на основе нейросети для предсказания будущего
Cyberpunk 2077: Актриса, которая озвучивала Ви подтвердила, что в DLC не будет русской озвучки
Физик Шуршаков: человек не сможет жить на лунной базе дольше двух лет из-за радиации
Расстройство желудка: если кошка не ест больше суток, как можно скорее везите её к ветеринару
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников