Накануне задержали гражданина Украины, который сбросил две авиабомбы на территорию комбината "Слава" в Брянской области. Об истинных причинах произошедшего в беседе с "МК" рассказал военный эксперт, полковник с боевым опытом, бывший разведчик Анатолий Матвийчук.
Эксперт отметил, что киевский режим начал прибегать к новой практике с привлечением для диверсий непрофессионалов.
"Если изначально привлекались профессионалы, то сейчас начали задействовать любителей, спортсменов, которые готовы выполнять "задания" с теми или иными мотивами", — поделился он.
Целями работы диверсанта стали проведение разведки и проверка реакции территориальной системы ПВО. Террористы хотят зародить мысль о том, что власть якобы не может обезопасить их от врагов.
Матвийчук считает, что вылазка не связана с грядущим весенним наступлением, поскольку "слишком мелкие фигуры" были задействованы в диверсии.
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