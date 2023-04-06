МК: Матвийчук заявил, что ВС Украины начали применять новый вид террора

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Накануне задержали гражданина Украины, который сбросил две авиабомбы на территорию комбината "Слава" в Брянской области. Об истинных причинах произошедшего в беседе с "МК" рассказал военный эксперт, полковник с боевым опытом, бывший разведчик Анатолий Матвийчук.

Эксперт отметил, что киевский режим начал прибегать к новой практике с привлечением для диверсий непрофессионалов.

"Если изначально привлекались профессионалы, то сейчас начали задействовать любителей, спортсменов, которые готовы выполнять "задания" с теми или иными мотивами", — поделился он.

Целями работы диверсанта стали проведение разведки и проверка реакции территориальной системы ПВО. Террористы хотят зародить мысль о том, что власть якобы не может обезопасить их от врагов.

Матвийчук считает, что вылазка не связана с грядущим весенним наступлением, поскольку "слишком мелкие фигуры" были задействованы в диверсии.

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