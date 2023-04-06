Генерал Гурулев заявил, что Россия ждёт начала контрнаступления ВС Украины

1:22 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинское контрнаступление, которое уже несколько месяцев анонсирует Киев, ждут в России. Прогнозы строят все: и владеющие вопросом эксперты, и простые обыватели. Депутат Госдумы РФ, генерал-лейтенант Андрей Гурулёв считает, что чем быстрее ВСУ пойдут в наступление, тем быстрее они будут уничтожены.

"Мы ждём, когда они пойдут в наступление. Защищаться всегда легче, у нас есть оборудованные позиции, подготовленные запасные огневые позиции, сделано все по-человечески, по уму. <...> Чем быстрее пойдут хохлы, тем быстрее мы их уничтожим. Тогда для нас откроется перспектива, чтобы мы создали свои ударные группировки и пошли вперёд", — сказал Гурулёв.

Депутат уже сообщал ранее, что Киев планировал собрать три армейских корпуса для своего наступления, но сейчас сформирован один из примерно 15-18 тысяч солдат.

Артёмовск уже практически под контролем России. Это стратегический успех для ВС РФ, а для ВСУ — это катастрофа с "сумасшедшими потерями". Чтобы выполнить цели, которые поставлены Владимиром Путиным, российским войскам необходимы прорывы, окружения группировок противника и охваты, заключил Гурулёв.

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