Подоляк назвал четыре главных составляющих весеннего контрнаступления ВСУ

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк ответил на вопрос о том, когда ВСУ начнут обещанное контрнаступление. По словам представителя киевского режима, есть четыре основных составляющих, которые для этого должны быть реализованы.

Во-первых, украинские войска продолжают накапливать оружие и военную технику. Во-вторых, боевики ВСУ ещё не завершили интенсивные тренировки для боевого слаживания.

Третья составляющая заключается в том, что Генштаб тщательно планирует будущую операцию, учитывая все факторы, указал советник главы ОП.

"И информационная составляющая, влияющая на психологическое состояние противника. Когда всё сойдётся в один "пазл", эта операция начнётся", — заявил Подоляк в интервью украинскому "24 каналу".

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