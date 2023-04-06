RV: бойцы ВС Украины массово применяют дешёвые FPV-дроны, способные уничтожать БМП и танки

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Войска Вооружённых сил Украины в зоне спецоперации массово используют недорогие FPV-дроны, способные поражать боевые машины пехоты и даже танки. Об этом сообщают военкоры "Русской Весны".

Противник на протяжении длительного времени готовился к массовому применению гоночных беспилотных летательных аппаратов как дронов-камикадзе. Украинские боевики часто наносят удары по технике и блиндажам Вооружённых сил РФ.

Военкоры отмечают, что FPV-камикадзе собираются вручную из комплектующих Китая. Такой аппарат способен лететь пять-шесть километров и нести кумулятивные или осколочные боеприпасы. Эти дроны считаются очень дешёвой заменой ПТУР за 15-30 тыс. рублей.

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