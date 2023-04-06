РВ: опубликованы видеокадры с вторжением боевиков "Русского добровольческого корпуса" в Брянскую область

В соцсетях опубликованы видеокадры, на которых показано вторжение группы украинских диверсантов в Брянскую область Российской Федерации. Об этом проинформировали военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Как уточняют в издании, в российский регион проникли бойцы "Русского добровольческого корпуса". На видеозаписи демонстрируется ведение огня на улицах населённого пункта. Судя по кадрам, боевики применяли гранатомёт. При этом на видео не показано, по кому стреляют террористы.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о попытках боевиков обстрелять посёлок Запесочье, расположенный в Погарском районе на юге региона.