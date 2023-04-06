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РВ: опубликованы видеокадры с вторжением боевиков "Русского добровольческого корпуса" в Брянскую область

Силовые структуры

В соцсетях опубликованы видеокадры, на которых показано вторжение группы украинских диверсантов в Брянскую область Российской Федерации. Об этом проинформировали военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Как уточняют в издании, в российский регион проникли бойцы "Русского добровольческого корпуса". На видеозаписи демонстрируется ведение огня на улицах населённого пункта. Судя по кадрам, боевики применяли гранатомёт. При этом на видео не показано, по кому стреляют террористы.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о попытках боевиков обстрелять посёлок Запесочье, расположенный в Погарском районе на юге региона.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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