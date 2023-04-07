Подполковник Иванников: за Артёмовск ВСУ будут мстить Белгородской и Брянской областям

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киев всеми силами попытается скрыть в украинской информационной повестке потерю Артёмовска, для чего начнутся массовые атаки на Белгородскую и Брянскую области, предположил военный эксперт Олег Иванников.

Атаковать российскую территорию будут ударные беспилотники и группы диверсантов, добавил подполковник запаса.

"Это будут банды националистов, которые будут сеять панику на территории Брянщины и незамедлительно выкладывать в интернете все свои преступные похождения", — пояснил он в интервью изданию URA.RU.

Режиму Владимира Зеленского важно создать громкий инфоповод, чтобы поражение ВСУ в Артёмовске исчезло из новостей, подчеркнул Иванников.

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