Рогов: план приазовского наступления ВСУ разработан военными НАТО в США и Британии

1:21 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военные НАТО в США и Великобритании создали план быстрого прорыва Вооружённых сил Украины (ВСУ) к побережью Азовского моря, минуя крупные населённые пункты. Об этом заявил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Он назвал президента Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного "пешками" в игре Запада, которые лишь передают своим солдатам приказы НАТО.

"Анонсируемый киевским режимом план приазовского наступления в Запорожской области разработан натовскими военными в США и Британии", — подчеркнул Рогов в беседе с РИА Новости.

По его словам, боевики ВСУ попытаются перерезать сухопутный коридор и снабжение ВС РФ в районе Азовского моря. Он добавил, что перед атакой армия Украины собирается нанести удары по инфраструктуре с помощью управляемых снарядов и дронов-камикадзе. После этого в бой будет направлена бронетехника, указал чиновник.

Как пояснил Рогов, точное направление атаки остаётся неизвестным, однако российские военные сделают всё для защиты Запорожской области.

Ранее сообщалось, что координацию ВСУ на Запорожском направлении осуществляют иностранные инструкторы.

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