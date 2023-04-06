Иностранные военнослужащие осуществляют координацию подразделений ВСУ на Запорожском направлении, следует из заявления представителя администрации региона Владимира Рогова.
По его словам, иностранцы отслеживают, с какой скоростью украинские боевики выполняют различные команды на линии соприкосновения. Он добавил, что солдаты ВСУ обязаны им подчиняться.
"Иностранные военные напрямую координируют и курируют действия различных подразделений украинских войск", — пояснил чиновник в беседе с РИА Новости.
Ранее Рогов сообщил, что украинская армия завершила подготовку к контрнаступлению на Запорожском фронте. Как подчеркнул политик, киевский режим скопил резервы личного состава, снарядов и бронетехники в этой зоне боевых действий.
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