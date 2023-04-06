Рогов: координацию ВСУ на Запорожском направлении осуществляют иностранные военные

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Иностранные военнослужащие осуществляют координацию подразделений ВСУ на Запорожском направлении, следует из заявления представителя администрации региона Владимира Рогова.

По его словам, иностранцы отслеживают, с какой скоростью украинские боевики выполняют различные команды на линии соприкосновения. Он добавил, что солдаты ВСУ обязаны им подчиняться.

"Иностранные военные напрямую координируют и курируют действия различных подразделений украинских войск", — пояснил чиновник в беседе с РИА Новости.

Ранее Рогов сообщил, что украинская армия завершила подготовку к контрнаступлению на Запорожском фронте. Как подчеркнул политик, киевский режим скопил резервы личного состава, снарядов и бронетехники в этой зоне боевых действий.

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