Бойцы 9-й бригады 1-го Донецкого Армейского Корпуса наносят точечные удары по позициям Вооружённых сил Украины (ВСУ) с помощью противотанковых пушек "Рапира" на Авдеевском направлении.
Как сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР, "Рапира" является настоящей снайперской винтовкой среди артиллерии. Российские бойцы применяют её для поражения живой силы и укреплений украинских боевиков, пояснили в ведомстве.
Благодаря этим установкам ВС РФ поддерживают продвижение пехотинцев в районе Авдеевки.
Ранее подполковник армии ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что пушки "Рапира" способны эффективно бороться с техникой НАТО в зоне проведения спецоперации.
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