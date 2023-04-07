НМ ДНР: "Рапиры" точечно бьют по позициям ВСУ на Авдеевском направлении

Бойцы 9-й бригады 1-го Донецкого Армейского Корпуса наносят точечные удары по позициям Вооружённых сил Украины (ВСУ) с помощью противотанковых пушек "Рапира" на Авдеевском направлении.

Как сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР, "Рапира" является настоящей снайперской винтовкой среди артиллерии. Российские бойцы применяют её для поражения живой силы и укреплений украинских боевиков, пояснили в ведомстве.

Благодаря этим установкам ВС РФ поддерживают продвижение пехотинцев в районе Авдеевки.

Ранее подполковник армии ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что пушки "Рапира" способны эффективно бороться с техникой НАТО в зоне проведения спецоперации.